OEFENWEDSTRIJDEN. Genk debuteert met winst tegen ex-coach, Charleroi in slot zwaar onderuit

Racing Genk heeft woensdag 1B-club Union verslagen in zijn eerste vriendschappelijke wedstrijd ter voorbereiding van het nieuwe seizoen. Charleroi ging tegen het Franse Saint-Etienne in het slot zwaar onderuit.

Genk verslaat Union

Joseph Paintsil opende de score in de 21e minuut. Nog geen minuut later verzuimde Mats Möller Daehli de score te verdubbelen vanaf de strafschopstip, testspeler Anthony Moris bracht redding. De Noor zette echter zijn fout recht door voorbij het halfuur (33.) de 2-0 op het scorebord te zetten. Net voor de pauze (43.) maakte Paintsil zijn tweede goal: 3-0.

In de tweede helft kwam Genk met een nieuw elftal aan de aftrap, waaronder topaanwinst Cyriel Dessers en doelman Danny Vukovic. De ene maakte zijn debuut nadat hij Heracles voor Genk ruilde, de andere maakte zijn rentree na bijna een jaar blessureleed. Vier minuten ver in de tweede helft zag Union-coach Felice Mazzu zijn team de eerredder maken tegen zijn ex-club, via Deniz Undav. De aanvaller zette na handspel van Cuesta een elfmeter om: 3-1. Dessers flitste nog niet, al was er wel een duidelijke klik te merken in het samenspel met Bongonda.

Racing Genk speelt vrijdag zijn volgende vriendschappelijke wedstrijd, thuis tegen de Nederlandse tweedeklasser Excelsior. Zaterdag oefent Union in Eupen. (blg, hbvl)

KRC Genk (eerste helft): Vandevoordt – Maehle, Dewaest, Adewoye, Uronen - Hrosovsky, Wouters - Ito, Daehli, Paintsil – Odey.

KRC Genk (tweede helft): Vukovic – De Norre, Cuesta, Lucumi, Borges – Sierra, Nygren – Oyen, Dwomoh, Bongonda - Dessers.

Doelpunten: 21’ Paintsil 1-0; 33’ Daehli 2-0; 43’ Paintsil 3-0; 52’ Undav (strafschop) 3-1

Guillaume Gillet vierde bij Charleroi zijn basisdebuut. Foto: Photo News

Charleroi in slot zwaar onderuit

Charleroi begon in Saint-Etienne met wat lijkt op de type-elf waarmee Karim Belhocine het seizoen zal beginnen. Kayembe verving de vertrokken Nurio als linksachter, terwijl Guillaume Gillet zijn basisdebuut vierde.

Nicholson kreeg al snel de eerste kans, maar Saint-Etienne nam al gauw over via twee mogelijkheden voor Khazri. Uiteindelijk kwamen de Fransen vlak voor rust op voorsprong, via een kopbaldoelpunt van Fofana op hoekschop.

Na rust herstelden de Zebra’s het evenwicht, maar Henen en Tsadjout misten de kans op de gelijkmaker. Nicholson scoorde uiteindelijk, maar de ref keurde het doelpunt af. Charleroi stortte helemaal in de laatste tien minuten, en Saint-Etienne scoorde nog drie keer via Rivera en Boudebouz (2x), wat resulteerde in pijnlijke 4-0-cijfers.. Voor Charleroi is het de eerste nederlaag in de voorbereiding.

Zaterdag gaat Charleroi op bezoek bij het Luxemburgse Fola Esch. Saint-Etienne, dat het op 24 juli tegen PSG opneemt in de finale van de Beker van Frankrijk, speelt diezelfde dag gastheer voor Anderlecht. (bvv)

Doelpunten: 44’ Fofana 1-0, 80’ Rivera 2-0, 83’ Boudebouz 3-0, 85’ Boudebouz (strafschop) 4-0

Charleroi: Penneteau, Busi (70’ Lazare), Willems (46’ Diagne), Dessoleil (80’ Zajkov), Kayembe (80’ Marinos), Gillet (46’ Hendrickx), Morioka (80’ Ilaimaharitra), Fall (46’ Henen), Gholizadeh, Tsadjout (65’ Benchaib), Nicholson (71’ Niane)