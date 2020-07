Vijf operatoren krijgen voorlopige 5G-licentie van BIPT

Naast de drie grote Belgische telecomoperatoren Orange, Proximus en Telenet, hebben ook IT-dienstverlener Cegeka en Entropia, dat telecomnetwerken levert voor kritieke bedrijfscommunicatie, een voorlopige licentie gekregen om met 5G aan de slag te gaan. Dat heeft telecomregulator BIPT beslist na een openbaar onderzoek.

De vijf bedrijven hadden zich begin dit jaar kandidaat gesteld. Ze krijgen nu ‘voorlopige gebruiksrechten in de 3600-3800 MHz radiofrequentieband’, aldus het BIPT. ‘Hiervoor dienen ze verder te voldoen aan de geldende regels van de regionale overheden voor het plaatsen van antennes en de bestaande stralingsnormen.’

Het 5G-spectrum is nodig om de nieuwste mobiele internettechnologie uit te rollen. Maar de veiling in ons land heeft vertraging opgelopen door politieke onenigheid over de verdeling van de opbrengst. Vanuit de industrie - die werk wil maken van commerciële toepassingen - kwam er echter druk en dus kwam het BIPT met een regeling op de proppen waarbij voorlopige gebruiksrechten worden toegekend in afwachting van een politiek akkoord.

De voorlopige licenties blijven geldig tot de gebruiksrechten van de definitieve veiling van het 5G-spectrum (3.400-3.800 MHz) zijn toegekend.

Operator Proximus verwelkomt de toekenning van de tijdelijke licentie voor 5G, ‘als een stap vooruit in de digitale ontwikkeling van België’. Het bedrijf wijst erop dat het al concrete plannen heeft om specifieke 5G-toepassingen te ontwikkelen, bijvoorbeeld voor klanten zoals de Port of Antwerp of Brussels Airport.

Maar tegelijk hoopt Proximus dat de toewijzing van de uiteindelijke 5G-licenties snel kan worden georganiseerd. ‘We zien dit als de enige manier om over spectrum te kunnen beschikken in de benodigde hoeveelheid om de volledige capaciteiten van 5G tot hun recht te laten komen en met het langetermijnperspectief dat operatoren nodig hebben voor investeringen in mobiele netwerken en diensten. Deze stabiele omgeving is ook essentieel voor de ontwikkeling van industriële toepassingen en om te zorgen voor een brede beschikbaarheid van apparaten geconfigureerd op Belgische netwerken, hetgeen de klant ten goede komt.’