Brusselse politie verspreidt foto’s van twaalf plunderaars na Black Lives Matter-betoging

De Brusselse lokale politie heeft foto’s verspreid van jongeren en mannen die na de Black Lives Matter-betoging in de hoofdstad voor rellen zorgden en vervolgens winkels leegplunderden.

Het gaat om twaalf verschillende mannen. Van sommige mannen worden beelden getoond, waarop te zien is hoe ze een zware kassei werpen of de politie te lijf gaan. Opvallend is dat ze daarbij vaak hun gezicht bedekt houden. Maar de Brusselse politie heeft daarnaast ook beelden bemachtigd van diezelfde mannen, wanneer ze daarna met onbedekt gezicht rondlopen.

Eén man is gefilmd terwijl hij met een verkeersbord ten aanval trekt. Zijn gezicht is verborgen achter een sjaal. Camera’s filmden nog een andere jongeman terwijl hij door Brussel loopt, met een stapel kleren in zijn handen. Die heeft hij allicht geroofd uit een kledingzaak.

Publiek bezorgde zelf de beelden

Na de betoging kwam het op 7 juni rond de Matongéwijk tot onlusten tussen relschoppers en de politie. In de Naamsestraat werden vernielingen aangericht en in de Waterloostraat werden luxewinkels geplunderd. Op videobeelden was te zien hoe onder meer een winkel van Jimmy Choo, een bekend luxemerk, daarvan het slachtoffer werd.

Na de betoging werden zo’n 230 mensen administratief aangehouden. Maar in totaal kon maar een handvol jongeren in verdenking worden gesteld van het aanbrengen van vernielingen, of van plunderingen.

De politie riep het publiek daarna op om hen foto’s en videobeelden te bezorgen die tijdens de betoging en de rellen gemaakt werden. Zo’n zeventig mensen bezorgden de politie ook beelden.

‘De beelden die nu verspreid worden, zijn zowel gemaakt door bewakingscamera’s als beelden die we bekomen hebben door het buurtonderzoek, als beelden die het publiek ons bezorgd heeft’, zegt politiewoordvoerster Ilse Van de Keere.

Wie informatie heeft over de mannen, wordt gevraagd een mail te sturen naar zpz.polbru.info@police.belgium.eu. ‘Discretie wordt verzekerd.’