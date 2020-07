Vierde keer, goed keer: Deense premier met succes in het huwelijksbootje gestapt

Ze moest haar huwelijk drie keer uitstellen door professionele verplichtingen, maar de Deense premier Mette Frederiksen is woensdag dan toch met succes in het huwelijksbootje gestapt.

Volgens het persagentschap Ritzau is de 42-jarige Mette Frederiksen woensdagmiddag in een kleine kerk op het eilandje Møn in de Oostzee in de echt verbonden met Bo Tengberg. Het paar heeft op dat eiland een zomerverblijf.

Nog volgens lokale media was het een kleine ceremonie. Maar onder andere oud-premier Poul Nyrup Rasmussen en meerdere kabinetsleden waren aanwezig.

Frederiksen en de 55-jarige filmregisseur en fotograaf Tengberg ontmoetten elkaar in 2014 via gemeenschappelijke vrienden. Het echtpaar wilde vorige zomer al huwen, maar de Deense parlementsverkiezingen staken stokken in de wielen.

De plannen voor 2020 werden dan weer overhoop gehaald door de coronacrisis. Uiteindelijk wilden ze komen weekend trouwen, maar de Europese top van staats- en regeringsleiders gooide dit keer roet in het eten. Woensdag vonden ze dan toch een gaatje in de agenda’s.