Zweden is rode kleurcode alweer kwijt

Buitenlandse Zaken heeft de kleurcodes voor reizen opnieuw aangepast. Daarbij is Zweden de grootste verrassing: het Scandinavische land is een oranje zone geworden in plaats van een rode. Dat betekent dat reizigers niet langer verplicht in quarantaine moeten, al blijft het wel sterk aangeraden.

Buitenlandse Zaken raadde de Belgen de voorbije dagen nog ten stelligste af om naar Zweden te reizen, dat een hogere besmettingsgraad kent dan andere Europese landen, maar vandaag liggen de kaarten alweer anders. Het Scandinavische land heeft sinds 16 uur een oranje kleurcode gekregen in plaats van rood, wat inhoudt dat reizigers bij een terugkeer niet langer verplicht worden tot een test en verplichte quarantaine. ‘De besmettingscijfers zijn in de positieve zin geëvolueerd’, aldus Karl Lagatie, woordvoerder van Buitenlandse Zaken, over de aanpassing.

Bij een oranje kleurcode geldt wel nog steeds een verhoogde waakzaamheid en worden reizigers gevraagd op vrijwillige basis in quarantaine te gaan en een test te laten afnemen.

Noorwegen heeft dan weer een groen etiket gekregen, nadat de regering er heeft beslist dat Belgische toeristen er opnieuw welkom zijn. Ook wie naar Malta en de Italiaanse regio Trentino wil reizen, kan dat (althans toch zeker vandaag nog) opnieuw in alle veiligheid doen, meent Buitenlandse Zaken, dat het licht er op groen zette. Daardoor kleurt Italië als land ook opnieuw volledig groen.

Kleuren wel nog steeds rood: een hoop Portugese en Spaanse regio’s en het Britse Leicester. Voor reizen naar Cyprus, Denemarken, Ierland, IJsland, Bulgarije, Kroatië, Luxemburg en Roemenië geldt nog steeds code oranje (reizen is mogelijk mits quarantaine, een test of andere voorwaarden). In de omgekeerde richting worden quarantaine en een test ‘gevraagd’ aan terugkeerders uit verschillende van die regio’s, maar ook uit bijvoorbeeld delen van Oostenrijk en Zwitserland. De volledige lijst vindt u terug op de website van Buitenlandse Zaken.

Luxemburg wel nog oranje

Luxemburg kleurt ook na de update van vandaag nog steeds oranje, ook al had de regering geprotesteerd. De oranje kleurcode is immers gebaseerd op een stijging van het aantal besmettingen in vergelijking met België, maar er werd geen rekening gehouden met het flink opgedreven aantal tests in het Groothertogdom. Met meer dan 400 tests per 1.000 inwoners zit Luxemburg op een eenzame Europese hoogte. België bereikt met bijna één miljoen tests nog geen 100 op 1.000 inwoners.

Luxemburg voelt zich dan ook koud gepakt omdat het de aanbevelingen van Europa en de Wereldgezondheidsorganisatie nauw opvolgt en de infectie opspoort via massale tests. Minister voor Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) en haar collega van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) werden daar persoonlijk op aangesproken door hun Luxemburgse collega’s en kregen een gepeperde brief in de bus. ‘Het kan niet de bedoeling zijn om Luxemburg daarvoor te straffen’, klinkt het bij Buitenlandse Zaken.

Luxemburg wijst er in de brieven op dat het sterftecijfer de jongste zes weken onveranderd bleef op nagenoeg 110 en dat nog maar drie pa­tiënten op de afdelingen intensieve zorg liggen. Een op de vijf Luxemburgers die positief testte, is een grensarbeider. Ongeveer 40.000 Belgen gaan dagelijks in Luxemburg werken.