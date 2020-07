De heropening van de pretparken leidt vooralsnog niet tot een stormloop, zeker niet op regendagen. De lagere maximumcapaciteit en het lagere aantal bezoekers veroorzaken financiële verliezen bij de Belgische pretparken.

Sinds 1 juli is het weer toegelaten om gillend in een roetsjbaan of vrijevaltoren naar beneden te donderen, mits het dragen van een mondmasker op de attracties. De Belgische pretparken begonnen de eerste ...