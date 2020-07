Mathieu Van der Poel en Alpecin-Fenix passen voor Sibiu Cycling Tour: “Maar ik zit fysiek op schema”

Mathieu van der Poel is nog maar eens genoodzaakt zijn seizoensdebuut uit te stellen. De ploegleiding van Alpecin-Fenix besliste woensdagmiddag na rijp beraad af te zien van deelname aan de Sibiu Cycling Tour, die van 23 tot 26 juli wordt gehouden.

“De reden is simpel, Roemenië is ineens oranje ingekleurd op de lijst van het ministerie voor Buitenlandse Zaken. Zelfs al schijnt de regio zelf clean te zijn, het risico is te groot dat we ineens in quarantaine belanden”, zegt ploegleider Christoph Roodhooft. “Ik vind het ook doodjammer voor de organisator, die nu ineens van de hemel in de hel belandt. De gezondheid van onze renners en entourage maar ook de algemene volksgezondheid is van primordiaal belang. We willen alle mogelijke risico’s uitsluiten en alle aanbevelingen strikt opvolgen. We willen de organisatie van Sibiu Cycling Tour wel uitdrukkelijk bedanken voor hun begrip en de uitstekende samenwerking en communicatie vooraf.”

Ook de renner zelf is ontgoocheld maar toont begrip voor de beslissing. “Dit is uiteraard een jammerlijke maar terechte beslissing. We hadden de Sibiu Cycling Tour aan mijn programma toegevoegd om extra wedstrijdritme op te doen richting de Strade Bianche. Toch merk ik tijdens onze hoogtestage in La Plagne dat ik fysiek op schema zit. Ik leef dus met een goed gevoel toe richting mijn Italiaanse programma. Ik kijk er vooral naar uit om weer te koersen.”

Met Alpecin-Fenix en Israel Start-Up Nation had de tiende Sibiu Cycling Tour twee interessante teams aan de start. Maar ook de ploeg van onder anderen André Greipel is de voorbije dagen aan het twijfelen geslagen of het niet te risicovol is om nu naar Roemenië te gaan koersen en daarna mogelijk in een quarantaine van twee weken te belanden.