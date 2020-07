Brussels Airlines stelt uitbreiding vluchtschema uit: 7.000 passagiers getroffen

Zo’n 7.000 passagiers zijn getroffen door het uitstel van de uitbreiding van het vluchtschema bij Brussels Airlines. De Belgische luchtvaartmaatschappij zou normaal vanaf augustus het aantal langeafstandstoestllen uitbreiden van twee naar vijf. Uit voorzorg, omdat het bedrijf krap bij kas zit en er nog geen oplossing werd gevonden over staatssteun, is beslist om die uitbreiding voorlopig niet te laten doorgaan.

Het aantal passagiers werd woensdag bevestigd door woordvoerster Maaike Andries. Het gaat dus om langeafstandsvluchten in de eerste week van augustus. Die voor de tweede week staan voorlopig nog wel geagendeerd, in de hoop dat er tegen dan een oplossing is.

Voor de geschrapte vluchten hadden al zo’n 7.000 mensen gereserveerd. Brussels Airlines gaat nu op zoek naar een oplossing. ‘In de eerste plaats zoeken we een alternatieve vlucht. Maar ook uitstel van de reis of terugbetaling, indien de passagier dat wenst, behoort tot de mogelijkheden’, zegt de woordvoerster.

Over hoe nijpend de financiële situatie bij Brussels Airlines is, wil Andries niet in detail treden. Ze beklemtoont wel dat de beslissing om het vluchtschema niet uit te breiden een voorzorgsmaatregel is. ‘Al onze operaties zijn momenteel cashpositief. We hebben ook nog wat reserves. Door niet uit te breiden willen we dus zeker zijn dat we het huidige vluchtschema kunnen blijven uitvoeren en die zekerheid aan de reizigers bieden’, klinkt het.

Korteafstandsnetwerk

Op het korteafstandsnetwerk verandert er voorlopig niets. Al strooit hier misschien wel de coronapandemie roet in het eten. Door de gewijzigde reisadviezen van de jongste dagen, waarbij sommige bestemmingen in Europa code rood kregen, ziet Brussels Airlines de boekingen op die bestemmingen sterk dalen. ‘Het is niet uitgesloten dat we daarom zullen moeten sleutelen aan de frequentie van die vluchten. Het heeft economisch en ecologisch geen zin om te vliegen met bijna lege toestellen’, argumenteert de woordvoerster.

Van het volledig schrappen van bepaalde bestemmingen is geen sprake. En deze maatregel houdt ook helemaal geen verband met de financiële situatie bij het bedrijf, klinkt het.