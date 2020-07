De Britse Queen heeft dinsdag een videogesprek gehad met drie militairen. Zij namen deel aan het gesprek vanop verschillende locaties ter wereld. Een van hen vertelde de Queen hoe hij tijdens de lockdown fit bleef door een auto vooruit te duwen in zijn straat. De koningin reageerde lacherig: ‘Dat is inderdaad een manier om te trainen.’ In de video hierboven ziet u een fragment uit het gesprek.