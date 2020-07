Vrouw gedood en twee anderen gewond bij steekpartij in Noorwegen, dader gevat

Een vrouw van in de vijftig is overleden en twee andere vrouwen zijn gewond geraakt na een mesaanval in de Zuid-Noorse stad Sarpsborg. Er wordt niet uitgegaan van terreur.

Volgens Noorse media kreeg de plaatselijke politie een eerste melding van het incident laat gisterenavond. Daarna kreeg ze melding over meerdere steekpartijen op verschillende plaatsen. De politie zette daarom de stad, die zich onder de hoofdstad Oslo bevindt, vanochtend vroeg in lockdown en maande burgers via Twitter aan binnen te blijven.

De dader, een 31-jarige Noor die al veroordeeld is geweest voor geweldsdelicten, is kort na de feiten bij hem thuis opgepakt. Dat heeft de lokale politie gemeld.

Twee vrouwen raakten ernstig gewond, een van hen stierf aan haar steekwonden, terwijl een derde minder ernstig gewond raakte, zei de politiewoordvoerder aan het persbureau NTB. De politie lijkt niet uit te gaan van een terreurdaad.

De reden voor de aanslagen is nog niet bekend. Volgens de Britse omroep BBC had de dader een relatie met twee van de aangevallen vrouwen, maar niet met de gestorven vrouw. De Noorse krant Sarpsborg Arbeiderblad bericht dat de echtgenoot van een van de slachtoffers heeft verklaard dat de dader bij hen thuis heeft aangeklopt. ‘We waren tv aan het kijken toen iemand op de deur klopte. Toen ik opendeed, wilde de aanvaller me steken, maar ik slaagde erin hem te ontwijken’, vertelde de man aan de krant. De aanvaller kwam vervolgens hun huis binnen en stak zijn vrouw in de arm.