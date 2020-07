Loting Champions League basketbal: twee Turkse ploegen in poule van Oostende

In Zwitserland had woensdagochtend de lottrekking voor de vijfde editie van de Basketball Champions League plaats. Aan deze continentale clubcompetitie nemen 44 landen uit 25 landen deel. 28 onder hen (waarvan Oostende) zijn rechtstreeks geplaatst voor de poulefase. 16 (waarvan strijden voor vier kwalificatietickets.

Bergen bekampt in de eerste voorronde (15 en 18 september) het Poolse Anwil Wloclawek. Bij winst ontmoeten de Henegouwers in de tweede kwalificatieronde (22 en 25 september) de winnaar van de confrontaties tussen het Israëlische Hapoel Tel Aviv en het Deense Bakken Bears. Indien Bergen dit niet overleeft, belandt het in de FIBA EuroCup als vangnet.

Filou Oostende is één van de schaarse clubs die voor het vijfde seizoen op rij aan de Champions League mag deelnemen. Filou Oostende is ingedeeld in poule C met Hapoel Jeruzalem (Israël), San Pablo Burgos (Spanje), Limoges (Frankrijk), Brindisi (Italië), Limoges (Frankrijk) en de Turkse clubs Turk Telekom Ankara en Darussafaka Istanbul. De achtste ploeg wordt een landskampioen die de voorrondes moet overleven: Fribourg Olympic (Zwitserland), Sporting Lissabon (Portugal), Igokea (Bosnië-Herzegovina) of Cluj-Napoca (Roemenië).

Aanvankelijk was ook Bilbao, de club van Quentin Serron in de poule van Oostende geloot. Omdat Burgos al eerder tot die groep behoorde en geen twee clubs uit eenzelfde land in één poule toegelaten worden, werd Bilbao naar poule D verschoven. Alleen voor de Turkse clubs geldt die regel niet want er nemen vijf clubs deel en er zijn slechts vier poules. De groep van Oostende is de enige met twee Turkse teams.

Hans Vanwijn is met Dijon in poule B ingdeeld met onder meer Nymburk en Zaragoza.

De tip-off van de reguliere competitie is voorzien dinsdag 13 oktober. Van elke poule met acht teams kwalificeren de vier eerste ploegen zich.