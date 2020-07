Ruth Bader Ginsburg, oudste rechter VS-Hooggerechtshof, opgenomen in ziekenhuis

De oudste rechter van het Amerikaanse Hooggerechtshof, de 87-jarige Ruth Bader Ginsburg, is dinsdag opgenomen in het ziekenhuis vanwege een ‘mogelijke besmetting’. Dat heeft een woordvoerster van gerechtshof meegedeeld.

Ginsburg is dit jaar al verschillende keren in het ziekenhuis opgenomen door problemen met de galblaas. Maandagnacht ging ze naar een ziekenhuis in Washington D.C. met ‘koorts en koude rillingen’. Dinsdagmorgen werd ze overgebracht naar het Johns Hopkins-ziekenhuis in Baltimore. Daar onderging ze een endoscopie en werd een stent gereinigd die een jaar eerder bij haar geplaatst was.

‘De rechter zal enkele dagen in het ziekenhuis blijven om een intraveneuze antibioticabehandeling te krijgen’, blijkt nog uit een mededeling van woordvoerster Kathleen Arberg.

Ginsburg is al sinds 1993 rechter bij de hoogste Amerikaanse rechtbank. Linkse Democratische kiezers zijn haar erg genegen wegens haar liberale standpunten. Ginsburg was in de jaren zeventig een pionier van de strijd voor de emancipatie van vrouwen. Vandaag zit ze in kwesties zoals abortus en het homohuwelijk nog altijd op de lijn van de liberale jongeren.

De voorbije twee decennia heeft ‘RBG’ vier keer de strijd moeten aangaan met kanker. Ondanks die gezondheidsproblemen blijft ze haar functie als rechter uitoefenen. Aanstellingen bij het Amerikaanse Hooggerechtshof gelden voor het leven.