Apple wint rechtszaak tegen EU over 13 miljard euro aan belastingvoordelen

De techreus Apple heeft woensdag een rechtszaak gewonnen die het uitvocht met de Europese Commissie over 13 miljard euro aan belastingvoordelen die het had ontvangen. De uitspraak is een zware klap voor de Europese Commissie.

Het Gerecht van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg besloot dat de belastingvoordelen die Apple genoot in Ierland niet konden aangemerkt worden als illegale staatssteun.

Sinds een aantal jaar richt de Commissie het vizier op de zogenaamde belastingrulings die lidstaten aan bedrijven verlenen. Ze zijn an sich niet illegaal, maar die rulings worden beschouwd als onrechtmatige staatssteun wanneer concurrerende bedrijven er niet van kunnen profiteren. In 2016 beval de Europese Commissie daarom aan de Ierse fiscus, waar Apple zijn Europese zetel heeft, om een slordige 13 miljard euro aan onbetaalde belastingen op te eisen bij techreus Apple.

Tijdens de hoorzittingen betoogden de advocaten van de Amerikaanse techgigant echter dat de winsten van het bedrijf belast moeten worden in de VS, waar de toegevoegde waarde van zijn producten wordt gecreëerd.

Kruistocht van Vestager

De uitspraak is een zware klap voor de Europese Commissie, en in het bijzonder voor Margrethe Vestager, Eurocommissaris voor Mededinging en vicevoorzitter van de Commissie. Haar besluit in 2016 om 13 miljard euro aan onbetaalde belastingen op te eisen bij Apple stond symbool voor de kruistocht die Vestager voerde tegen wat zij ziet als ‘de almacht van multinationals’.

Ierland staat erom bekend een zeer gunstig regime voor multinationals aan te houden. Zo heft het met 12,5 procent sowieso al de laagste vennootschapsbelasting in de EU. Maar Apple zou daar zelfs maar een fractie van betaald hebben: in 2003 slechts 1 procent belasting en in 2014 zelfs amper 0,005 procent.

Tegen het vonnis kan nog wel cassatieberoep aangetekend worden. Waarnemers gaan ervan uit dat de Commissie dat ook zal doen. De inzet van het Apple-dossier is simpelweg te groot, financieel, juridisch én politiek. Alleen al de strafrente die Apple op de monsterboete zou moeten betalen – de boete werd in afwachting van de uitspraak op een derdenrekening geparkeerd – loopt op tot 1,3 miljard euro. Dat bedrag is groter dan alle eerdere Europese boetes voor Amazon, Engie en Ikea samen.