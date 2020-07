Sinds het begin van de lockdown is er een forse toename van het aantal klachten over de aantasting van de seksuele integriteit van kinderen. Als er een tweede golf komt, moet er veel meer aandacht zijn voor kinderen, zegt Child Focus in een open brief.

De cijfers van Child Focus zijn deprimerend. Het jaar is amper over halfweg, en nu al heeft de stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen meer dossiers geopend over de seksuele integriteit ...