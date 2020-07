18-jarige vrouw in Brussel overleden aan covid-19

Een jonge vrouw van achttien jaar is op 12 juli in Brussel overleden aan de gevolgen van covid-19. Dat bevestigt Sciensano aan De Standaard.

De jonge vrouw kampte al met andere gezondheidsproblemen voor ze covid-19 kreeg, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus, zo meldt Sciensano verder.

Het is pas de tweede maal dat een patiënt jonger dan 24 jaar oud in ons land overlijdt aan covid-19. Eind maart stierf in Gent een meisje van 12 dat besmet was geraakt met het coronavirus.

Ook in het buitenland stierven enkele heel jonge patiënten aan covid-19. In Nederland is een jongen overleden die tussen 15 en 19 jaar oud was. Ook in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn enkele jonge patiënten overleden.

De kans om als -25-jarige aan covid-19 te overlijden blijft evenwel erg klein. Uit een onderzoek van onder andere Geert Molenberghs (KU Leuven, UAntwerpen) blijkt dat de overlijdenskans na besmetting ongeveer 1 op 200.000 bedraagt.