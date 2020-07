Woning in Mechelen vier keer beschoten

In Vennekant in Mechelen is dinsdagnacht een woning beschoten. Niemand raakte gewond, maar in de voordeur van het huis zijn wel vier kogelinslagen te zien.

Buren in het Mechelse Vennekant schrokken omstreeks 2.30 uur wakker van vier hevige knallen en alarmeerden de politie. Voorlopig is het onduidelijk wat het motief van de schietpartij is.

De straat werd door de politie afgesloten voor het onderzoek. Een ballistisch deskundige kwam eveneens ter plaatse voor een onderzoek. Mogelijk werd er met een kalasjnikov gevuurd, maar dat kon nog niet bevestigd worden. De bewoners werden in de loop van de ochtend door de politie verhoord.

‘Of er een link is met het drugsmilieu, is voorlopig onduidelijk, maar wordt uiteraard onderzocht’, zegt Christel Minne van het Antwerpse parket.