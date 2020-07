Aantal besmettingen stijgt zevende dag op rij: gemiddeld 96 per dag

Tussen 5 en 11 juli is het aantal besmettingen per dag gestegen naar gemiddeld 96. Dat is een stijging van acht procent tegenover de week voordien (28 juni tot en met 04 juli). Het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames en overlijdens blijft wel dalen.

De stijging doet zich voor in het merendeel van de provincies, maar is vooral voelbaar in de provincies Antwerpen (166 nieuwe gevallen tegenover 143 in de week ervoor), Luik (46 nieuwe gevallen tegenover 22 in de week ervoor) en Limburg (71 nieuwe gevallen tegenover 41 de week ervoor). Over de langere termijn is vooral een toename merkbaar in provincies met grotere steden.

Zoals eerder al gemeld, blijven de meeste infecties voorkomen onder de actieve bevolking (20-59 jaar).

De trend in het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens blijft wel dalend. Gemiddeld werden er dagelijks 9,7 mensen in het ziekenhuis opgenomen tegenover 10,4 een week eerder. Dat is een daling van 7 procent. Tussen 5 en 11 juli stierven er gemiddeld 1,6 mensen aan de gevolgen van covid-19. Tussen 28 juni en 4 juli waren dat er nog 3,9. Dat betekent dat er een daling is van 59 procent.

In België zijn er op dit moment in totaal 62.872 besmettingen geregistreerd. Er werden 9.788 overlijdens ten gevolge van covid-19 opgetekend.

Sciensano voegt er nog aan toe dat het belangrijk is om de maatregelen te blijven opvolgen om de stijging af te remmen.