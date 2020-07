Hierover beslist de veiligheidsraad vandaag

De Nationale Veiligheidsraad is vanochtend om 8 uur opnieuw samengekomen. Vooral de cultuur- en evenementensector verwacht nieuws aangezien in principe enkel nog massa-evenementen en het nachtleven verboden zijn. Met de recente stijging in de cijfers, is het optimisme van enkele dagen geleden echter verdwenen.

De Nationale Veiligheidsraad (NVR) loste de teugels in grote mate op 1 juli al. Sindsdien zijn de meeste beperkingen die nog overeind bleven opgeheven, op het nachtleven en de massa-evenementen na. Zwembaden, wellnesscentra, cinema’s, feestzalen en casino’s hebben de deuren opnieuw geopend, zij het onder voorwaarden. Ook de cultuuractiviteiten met publiek zijn sinds deze maand opnieuw toegelaten.

Over de afgesproken versoepelingen die begin augustus moeten ingaan, neemt de Veiligheidsraad vandaag nog geen beslissing. Eind juni was aangekondigd dat de ­capaciteitslimiet voor sport- en cultuurevenementen – tweehonderd mensen binnen en vierhonderd mensen buiten – op 1 augustus verdubbeld zou worden, ‘op voorwaarde dat de gezondheids­situatie het toelaat’. Het inschatten van die voorwaarde zal pas eind juli gebeuren, enkele ­dagen voor de nieuwe regel in werking moet treden.

Voorzichtiger

Marc Van Ranst bevestigde al dat het tijdens de Nationale Veiligheidsraad over grote evenementen zal gaan. Ook Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) liet eerder al weten dat ‘alle soorten evenementen, zowel cultuur als sport, besproken zullen worden’. Sinds die uitspraak zijn de coroncijfers echter opnieuw beginnen stijgen en is hij voorzichtiger geworden. ‘Het ziet er minder en minder naar uit dat we een ­nieuwe versoepeling kunnen ­toestaan’, klonk het dinsdag op zijn kabinet. ‘Het gaat de verkeerde kant uit.’

Alles staat of valt natuurlijk met het aantal coronabesmettingen, en dat is de afgelopen dagen opnieuw beginnen stijgen. ‘Als dat zo blijft, zullen de volgende versoepelingen zeker niet kunnen doorgaan’, waarschuwde minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) dinsdag op de VRT.

De beslissing over een verplichting van het dragen van een mondmaskers in publieke ruimtes stond normaal ook de planning, maar die viel vorige week al. Het is sinds zaterdag verplicht een mondmasker te dragen in onder meer winkels, bioscopen, zalen en musea. ‘Deze lijst kan na verloop van tijd aangepast worden, afhankelijk van de epidemiologische situatie van ons land’, liet het kabinet van premier Sophie Wilmès toen weten.

Correctie 15/07: In een eerdere versie van dit stuk stond dat de NVR zich vandaag zal buigen over versoepelingen die zullen plaatsvinden vanaf augustus. Hoewel dat in eind juni inderdaad werd aangekondigd, werd later gezegd dat daar vandaag nog geen beslissing over zal vallen.