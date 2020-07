Omzet uit onlineveilingen piekt

Als gevolg van de coronapandemie hebben veilinghuizen in de eerste jaarhelft een recordomzet geboekt uit onlineverkopen. Dat blijkt uit een rapport van verzekeraar Hiscox, die jaarlijks 41 onlineveilingplatformen bevraagt.

Twee derde van die platformen verwacht bovendien dat de door de coronapandemie gestuwde trend ook na de crisis zal aanhouden. ‘Covid-19 kan een nieuwe impuls geven aan de langverwachte digitale transformatie van de kunstwereld’, aldus Hiscox.

Tijdens de eerste zes maanden van 2020 haalden de drie grootste veilinghuizen, Christie’s, Sotheby’s en Phillips, samen 370 miljoen dollar (ruim 325 miljoen euro) omzet uit onlineveilingen. ‘Dat is meer dan vijf keer zoveel als in dezelfde periode in 2019’, luidt het in het rapport.

De reden voor die forse stijging is volgens Hiscox te zoeken bij de coronapandemie. ‘De coronacrisis dwong de kunstwereld met weinig waarschuwing in een abrupte lockdown. Online werd het enige promotie- en verkoopkanaal voor een groot deel van de industrie.’

Momenteel vertegenwoordigt de onlineverkoop echter nog maar zowat 10 procent van de totale kunstmarkt. Bovendien leek de onlineverkoop vorig jaar wat te stagneren: na grote stijgingen in de voorgaande vijf jaar kwam de wereldwijde omzet in 2019 uit op 4,82 miljard dollar (4,23 miljard euro), maar 4 procent meer dan in 2018.

Maar de coronapandemie zou er wel eens toe kunnen bijdragen dat onlineveilingen definitief hun plaats in de veilingmarkt veroveren. Zo verwacht bijna twee derde van de bevraagde veilinghuizen alvast ‘een permanente en transformerende verschuiving’ naar online.