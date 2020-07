Meer dan 151.000 ondernemingen kregen Vlaamse premie

De Vlaamse overheid heeft de afgelopen maanden ruim 1,2 miljard euro aan coronapremies uitgekeerd aan meer dan 151.000 ondernemingen. Dat blijkt uit definitieve cijfers die Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open Vld) opvroeg bij Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V).

De Vlaamse regering riep bij het uitbreken van de coronacrisis twee nieuwe premies in het leven. Wie zijn of haar zaak verplicht moest sluiten, kon aanspraak maken op een eenmalige hinderpremie van 4.000 euro. Wie niet per se moest sluiten, maar wel een groot omzetverlies ondervond, kon een compensatiepremie van 3.000 euro krijgen.

De aanvragen voor de hinder- en compensatiepremie zijn sinds 30 juni afgesloten. In totaal waren ze de afgelopen maanden goed voor 1,27 miljard euro, blijkt uit cijfers die Open Vld-parlementslid Maurits Vande Reyde opvroeg bij minister Crevits. Dat geld ging naar 151.737 ondernemingen: ruim 104.500 ondernemingen kregen een hinderpremie, in totaal goed voor 1,13 miljard euro. Iets meer dan 47.000 bedrijven kregen een compensatiepremie, voor een totaalbedrag van 141 miljoen euro.

Het geld ging voornamelijk naar de provincie Antwerpen, die met meer dan 340 miljoen euro zelfs bijna even veel ontving als de som van de ondernemers in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant, waar respectievelijk bijna 173 miljoen en ruim 170 miljoen euro werd uitgekeerd. West-Vlaamse en Oost-Vlaamse bedrijven konden elk op ruim 280 miljoen euro rekenen. Op stedelijk niveau spant Antwerpen de kroon, gevolgd door Gent, Brugge, Hasselt en Kortrijk.

Lenen via de Vlaamse overheid

Naast premies konden ondernemingen ook geld lenen via de Vlaamse overheid. Bijna 400 bedrijven maakten daar gebruik van, voor in totaal 207,5 miljoen euro. Ook daar steekt de stad Antwerpen er met kop en schouders boven uit, met bijna 46 miljoen euro aan leningen voor 65 ondernemingen. Ter vergelijking: de tweede in de rij, Gent, zag 22 miljoen euro aan leningen voor 42 bedrijven.

Tot slot stelde de Vlaamse overheid zich ook nog garant voor ondernemingen die moesten lenen bij de bank, via een waarborg. Die werd voor 11 Vlaamse ondernemingen goedgekeurd, voor een gedekt bedrag van bijna 58 miljoen euro. Elf andere dossiers zijn nog in behandeling.

De steun was nodig, zegt Vande Reyde, maar ‘overheden moeten zich nu hoeden voor sinterklaaspolitiek’, meent hij. ‘1,27 miljard is een gigantisch groot bedrag. Daarmee zou je bijvoorbeeld de wachtlijsten voor personen met een beperking nagenoeg helemaal kunnen wegwerken’, zegt hij. ‘Het is daarom echt nodig om nu op de centen te letten. Het geld moet gaan naar de dingen die écht belangrijk zijn voor de economische relance.’