Dode en tientallen gewonden bij treinongeluk nabij Praag

Bij een aanrijding tussen een passagierstrein en een goederentrein in Tsjechië zijn dinsdagavond een dode en tientallen gewonden gevallen. Dat meldt minister van Transport Karel Havlicek, die naar de plaats van het ongeval was getrokken. Twee mensen zijn ernstig gewond, acht anderen zijn er minder erg aan toe. In totaal werden 35 mensen naar het ziekenhuis overgebracht, vooral met breuken of kneuzingen.