Prominente opposant mag niet deelnemen aan Wit-Russische presidentsverkiezingen

Een prominente opposant van de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko mag niet deelnemen aan de presidentsverkiezingen van volgende maand. Dat blijkt dinsdag nadat de verkiezingsautoriteiten de kandidaten bekendmaakten voor de verkiezing. In verschillende steden braken dinsdagavond protesten uit.

Loekasjenko wil op 9 augustus herverkozen worden voor een zesde ambtstermijn. Hij regeert het land al 25 jaar en duldt daarbij weinig tegenstand. In 2004 werden beperkingen op het aantal toegelaten ambtstermijnen als president opgeheven, toen Loekasjenko zich een derde keer kandidaat stelde.

In de lijst van vijf kandidaten die deelnemen aan de verkiezingen is onder meer Viktor Babariko niet opgenomen. De voormalige bankier werd door velen gezien als de belangrijkste tegenstander van Loekasjenko.

Babariko en zijn zoon, die zijn campagne leidt, werden vorige maand opgepakt vanwege beschuldigingen van corruptie. Zijn aanhangers hebben die beschuldigingen steeds betwist en ook de Europese Unie heeft de arrestaties aan de kaak gesteld en ze politiek gemotiveerd genoemd.

Een andere tegenstander van Loekasjenko, Svetlana Tikhanovskaya, haalde de lijst wel. Zij komt op in de plaats van haar echtgenoot, activist en voormalig presidentskandidaat Sergej Tikhanovskaya, die eveneens werd opgepakt in de aanloop naar de verkiezingen.

Politieke gevangenen

De Europese Commissie heeft al verschillende keren de vrijlating van politieke gevangenen gevraagd en een vrije en eerlijke verkiezingscampagne.

Volgens EU-ambassadeur in Minsk, Dirk Schuebel, zou er gesproken kunnen worden over nieuwe sancties tegen Wit-Rusland als de situatie niet verandert. De diplomaat gaf in een interview wel aan dat er al vijf jaar geen politieke gevangenen meer zijn in het land. Toch is de mensenrechtensituatie in het land nog niet op punt, en Schuebel vroeg dan ook dat Minsk internationale waarnemers toelaat tijdens de verkiezingen.

Dinsdagavond waren er protesten in Minsk en in andere steden in Wit-Rusland tegen de weigering van de kandidatuur van Babariko. Volgens mensenrechtenorganisatie Viasna werden meer dan zestig mensen opgepakt, onder wie veel journalisten.