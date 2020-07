Thiem-Berrettini en Svitolina-Kvitova zijn de finales op tennistoernooi in Berlijn

De 26-jarige Oostenrijker Dominic Thiem (ATP-3) en de 23-jarige Italiaan Matteo Berrettini (ATP-8) spelen woensdag de finale van het demonstratietoernooi in het Steffi Grafstadion in Berlijn. In de halve finales schakelde Thiem dinsdag het Italiaanse talent Jannik Sinner (ATP-73) met 6-3 en 7-6 (7/5) uit. Berrettini won met 4-6, 6-3 en 10-6 van de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP-12).