Ghislaine Maxwell, de voormalige compagnon van Epstein, pleit onschuldig

Ghislaine Maxwell, de ex en voormalige medewerkster van Jeffrey Epstein, pleit onschuldig voor handel in minderjarigen en aanzetten tot prostitutie. Ze zei dat tijdens de zitting waar de federale rechter moet beslissen over haar verdere aanhouding.

Ze wordt ervan beschuldigd jonge meisjes, ook minderjarigen, voor Epstein te hebben gerekruteerd. Ze riskeert daarvoor 35 jaar cel. Epstein zelf overleed in augustus 2019 in de gevangenis. Maxwell (58) was op zes punten aangeklaagd en pleitte per video.

De ex van Epstein was begin juli in de staat New Hampshire gearresteerd, nadat ze maandenlang was ondergedoken. Maandag is ze overgebracht naar een gevangenis in Brooklyn. Wanneer het tot een proces komt is nog onduidelijk.

Voor de rechtszitting hebben haar advocaten geprobeerd de vrouw van Epstein te distantiëren. Beiden hadden tot voor zijn zelfmoord in de gevangenis al tien jaar geen contact meer gehad, klinkt het. Ze wil in afwachting van haar proces vrijkomen door een borgsom van 5 miljoen dollar te betalen. Volgens haar advocaten loopt ze in de gevangenis het risico om met het coronavirus besmet te raken, en is er geen risico dat ze zou vluchten.

Maxwell moet dinsdag voor de eerste keer voor de rechter verschijnen. Die zal beslissen of ze op borg vrij kan komen.