Burger King gebruikt vlees van ‘minder vervuilende’ koeien

Burger King wil een meer milieuvriendelijke hamburger produceren. De hamburgerketen kiest daarom voor koeien die een bepaald dieet krijgen, waardoor ze minder methaan produceren.

De eerste burgers van dit soort koeienvlees worden vanaf dinsdag geserveerd in filialen in vijf Amerikaanse steden. Volgens de eerste tests is het toevoegen van 100 gram citroengrasblaadjes aan het gebruikelijke dieet van de koeien in de laatste vier maanden van hun leven bevorderlijk voor een goede vertering, meldt de hamburgerketen dinsdag. Het zou de hoeveelheid methaangas die ze produceren met maar liefst een derde doen verminderen.

Methaan is een van de belangrijkste broeikasgassen, met een veel groter broeikaseffect dan C02, en is quasi uitsluitend afkomstig van herkauwers zoals koeien en schapen.

Eerder was Burger King al een van de eerste grote hamburgerketens die een vegetarische versie uitbracht van zijn best verkopende burger. Die ‘Impossible Whopper’ kwam uit in de lente van 2019.