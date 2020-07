Cinema’s: ‘Maatregel mondmaskers in zaal terugdraaien of sluiting’

De Federatie van Cinema’s van België (FCB) neemt geen blad voor de mond: ze eist dat de overheid de beslissing intrekt die verplicht om een mondmasker te dragen in de zaal.

Die beslissing werd genomen ‘één week na de heropening en zonder enig overleg met de sector’, aldus de FCB.

Eerdere maatregelen hadden de zaalcapaciteit al sterk gereduceerd. ‘België is het enige land in Europa waar én fysieke distancing én het dragen van een mondmasker verplicht is.’ Sinds de mondmaskermaatregel in werking trad, stelde de FCB een daling van het bezoek vast met 25 procent. ‘Een bioscoop rendabel uitbaten was al bijzonder moeilijk onder de eerder opgelegde restricties, maar wordt met deze bijkomende maatregel effenaf onmogelijk.’

Ook de consumptie van snoep en drank is sterk verminderd. Met Kinepolis en UGC onder de leden is de FCB de grootste belangengroep van de sector. Maar niet alleen de multiplexen leden verliezen afgelopen weekend. ‘Het eerste weekend was nog behoorlijk goed, maar de voorbije drie dagen is de verkoop gekelderd, tot minder dan de helft’, zegt Walter Vander Cruysse van Studio Skoop in Gent. ‘Als ­komend weekend niet beter is, moet ik de deuren sluiten.’

‘Misschien moeten de mensen het gewoon worden’, hoopt Wendy Vercauteren van Sphinx.