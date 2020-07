Eenjarige jongen in kinderwagen doodgeschoten in New York

In Brooklyn in New York is zondagavond een kind van één jaar oud omgekomen bij een schietpartij.

Tientallen mensen waren zondagavond samengekomen rond het Raymond Bush-speeltuintje om er te barbecueën. Rond half twaalf liepen twee mannen op de groep af en openden het vuur.

Bij de schietpartij vielen vier slachtoffers: drie mannen raakten gewond en de 1-jarige jongen - Davell Gardner Jr. - stierf in het ziekenhuis. Hij werd in de buik geraakt.

‘Dit is hartverscheurend’, verklaarde burgemeester Bill de Blasio op een persconferentie. ‘Het is onaanvaardbaar.’

In juni en juli is het aantal schietpartijen in de miljoenenstad sterk toegenomen, schrijft The New York Times. Tot nu waren er al 634 schietpartijen in de stad, terwijl dat er vorig jaar rond deze tijd nog 394 waren. In juni zijn 28 mensen omgekomen door kogelwonden, zegt de politie. In juli vielen tot nu toe 20 dodelijke slachtoffers.

De burgemeester wijt de toename van schietpartijen aan de ‘vreselijke ontwrichting’ die de pandemie heeft veroorzaakt. Het virus heeft volgens hem de economie ontwricht en de werking van justitie verstoord.