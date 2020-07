Als hij het WK snooker haalt, kan Luca Brecel een bom geld winnen met illustere maximumbreak van 147 punten

Een 147 maximumbreak op het wereldkampioenschap, dat van 31 juli tot 16 augustus in het Crucible Theatre van Sheffield plaatsvindt, zal een bonus van 40.000 pond (44.000 euro) opleveren. Dat maakte World Snooker dinsdag bekend.

Een 147 in de kwalificaties, die volgende week dinsdag in het English Institute of Sport van start gaan, brengt 10.000 pond (11.000 euro) op. De hoogste break van het WK (kwalificaties en hooftabel) is goed voor 15.000 pond (16.500 euro). Er wordt geen bonus per 147 uitgekeerd, als meerdere spelers er een wegpotten, wordt de prijs gedeeld.

Tot 2011 bracht een 147 op een WK 147.000 pond op. Omdat de maximums steeds minder zeldzaam werden, was dat niet houdbaar.

Inmiddels is het wel al van 2012 geleden dat The Crucible een maximum zag. Cliff Thorburn voerde er het kunststukje in 1983 als eerste op. Stephen Hendry (1995, 2009 en 2012) en Ronnie O’Sullivan (1997, 2003 en 2008) slaagden er allebei drie keer in. Jimmy White (1992), Mark Williams (2005) en Ali Carter (2008) maken het lijstje compleet.

O’Sullivan heeft de meest legendarische 147 op zijn naam. Op het WK van 1997 had “The Rocket” amper vijf minuten en acht seconden nodig om de tafel schoon te vegen.

Ronnie O’Sullivan. Foto: BELGAIMAGE

Brecel

Luca Brecel (WS-37) begint zaterdag 25 juli in de derde ronde van de kwalificatie tegen Rod Lawler (WS-112), de Ier Ross Bulman of de Ier Fergal O’Brien (WS-71). Bij winst volgt een duel om een plaats in de Crucible tegen de Welshman Tyler Rees, de Pool Adam Stefanow (WS-110), Alfie Burden (WS-75) of de Chinees Liang Wenbo (WS-34).

De 25-jarige Limburger kan zich voor de vijfde keer voor een WK plaatsen, de tweede ronde bereiken lukte hem nog niet. In 2012 werd Brecel de jongste WK-deelnemer in de geschiedenis. Hij was toen 17 jaar en 45 dagen oud. De eveneens aan de kwalificaties deelnemende Ben Mertens kan hem ruim de loef afsteken. De 15-jarige Oost-Vlaming werd voor de eerste ronde uitgeloot tegen James Cahill (WS-106). Mertens is overigens niet de jongste deelnemer in de kwalificaties. Dat is de Oekraïner Iulian Boiko, met zijn 14 jaar ook de jongste ooit.