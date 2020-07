Lommel SK strikt jonge Costaricaanse aanvaller Ugalde

Lommel SK heeft de Costaricaan Manfred Ugalde aangetrokken. De 18-jarige pocketspits ondertekende in Limburg een contract voor vijf seizoenen, zo meldt de 1B-club dinsdag.

Ugalde komt over van Deportivo Saprissa uit eigen land. Daar brak hij dit seizoen door in het eerste elftal en scoorde in totaal 16 doelpunten (plus 9 assists) in 45 wedstrijden.

De jonge aanvaller (1m71) deed ook ervaring op in de Concacaf Champions League en debuteerde in februari voor de nationale ploeg in een oefenduel tegen de VS.