Burgemeesters Vilvoorde en Tielt-Winge willen met buurgemeenten spreken over fusie

Het plan van Vlaams minister van Binnenlands Bestuurt Bart Somers (Open VLD) om fusies tussen gemeenten te stimuleren, kan op goedkeuring rekeningen van de burgemeesters van Vilvoorde en Tielt-Winge. Vilvoords burgemeester Hans Bonte (SP.A) nodigt buurgemeente Machelen uit om fusiegesprekken te starten, Rudi Beeken (Open VLD) van Tielt-Winge wil hetzelfde doen met Bekkevoort.

Vilvoorde en Machelen zijn volgens Bonte logische partners als het op een fusie aankomt. ‘Beide steden kennen gelijkaardige uitdagingen zoals een snelle bevolkingsaangroei en een jonge en een zeer diverse bevolking. Ook de uitdagingen op het vlak van bijvoorbeeld milieu en reconversie van industrieterreinen zijn gelijklopend. Bovendien wordt er al geruime tijd op vele vlakken structureel samengewerkt. We vormen samen een politiezone, maken deel uit van dezelfde sociale huisvestingsmaatschappij, voeren een gezamenlijk woonbeleid en ontwikkelden recent een eenvormige visie op de reconversie van de zone Vilvoorde-Machelen’, aldus de Vilvoordse burgemeester.

Burgemeester Rudi Beeken (Open VLD) van Tielt-Winge ziet naast de voordelen op het vlak van gemeentebeleid nog een andere belangrijke reden. ‘We willen op die manier ook voorkomen dat we gedwongen samengevoegd worden met een grote stad. Voor Tielt-Winge is dat Aarschot, voor Bekkevoort Diest’, aldus Beeken. Bekkevoort noemt hij een ‘droompartner’. ‘We hebben een lange gemeenschappelijke grens en ook de mentaliteit van de bevolking komt goed overeen.’

Financiële aanmoediging

Minister Somers voorziet in zijn nieuwe fusieplan een grotere schuldovername door de Vlaamse overheid naarmate de nieuwe fusiegemeente groter is. Een fusieoperatie van minstens 20.000 inwoners krijgt voortaan 200 euro per inwoner. Dit bedrag loopt op tot 500 euro vanaf 35.000 inwoners. Bij een fusie vallen Vilvoorde en Machelen, die respectievelijk 45.000 en 17.000 inwoners tellen, dus in de hoogste categorie. ‘Een fusie zou ons circa 30 miljoen euro opleveren’, berekent Bonte.