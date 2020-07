Hasseltse cafébaas biedt klanten schuilplaats tijdens politiecontrole

Een cafébaas in Hasselt dacht dinsdagochtend de politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) te slim af te zijn, maar hij viel toch door de mand toen hij agenten aan zijn deur kreeg.

De politiemensen hadden rond 2 uur gezien dat er nog zingende en dansende mensen in de zaak aanwezig waren. Toen de uitbater de deur voor de politie na enige tijd opende, vonden de agenten de dertien aanwezigen niet meteen terug, omdat die zich op de zolderverdieping verschanst hadden.

De cafébaas had de dertien personen allemaal naar de zolder laten gaan, nadat eerst de muziek was stilgelegd. De politie deed de corona-controle enerzijds omdat horecazaken tegenwoordig om 1 uur de deuren moeten sluiten. Anderzijds was er ook een oproep wegens geluidsoverlast binnengekomen.

De cafébaas en de dertien aanwezigen kregen elk een proces-verbaal wegens het schenden van de corona-maatregelen. Verder werd een pv opgesteld voor het schenden van het rookverbod.

Het is niet de eerste keer dat de cafébaas in opspraak komt. Begin dit jaar besliste de Hasseltse burgemeester Steven Vandeput (N-VA) al om de zaak voor zes weken te sluiten. Het Hasseltse stadsbestuur heeft dus opnieuw een dossier tegen het bewuste café geopend. Er zal bekeken worden welke stappen ondernomen kunnen worden.