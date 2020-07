Eupen haalt Jonathan Heris terug naar België

KAS Eupen heeft Jonathan Heris (29) aangetrokken. Hij zette zijn handtekening onder een contract tot 30 juni 2022, zo meldt de club uit de Oostkantons dinsdag. De centrale verdediger gaat zo voor het eerst in België aan de slag sinds hij begin 2014 Tubeke verliet voor het Hongaarse Ujpest.

Heris werd opgeleid bij Brussels en maakte in 2009 zijn profdebuut voor die club. In 2013 trok hij naar White Star Woluwe, dat hij al na zes maanden verliet voor Tubeke. Opnieuw een half jaar later ging hij zijn geluk beproeven in Hongarije bij Ujpest (2014-17), vervolgens bij Puskas Akademia (2017-19) en daarna opnieuw bij Ujpest (2019-20).

Heris heeft zo 150 wedstrijden in de Hongaarse eerste klasse in de benen.