Katy Perry wordt blikvanger tijdens ‘virtuele’ editie van Tomorrowland

Ook de beroemde Amerikaanse popster Katy Perry mag aantreden tijdens ‘Tomorrowland around the world’, de digitale editie van het festival.

Katy Perry (35) scoorde wereldhits met onder meer ‘I Kissed A Girl’, ‘Firework’, ‘Roar’ en ‘Dark Horse’ en verkocht wereldwijd meer dan 45 miljoen albums en 135 miljoen nummers. Ze was ook de eerste persoon die 100 miljoen volgers op Twitter bereikte.

Een complete stijlbreuk is Katy Perry niet voor het dancefestival, want eerder stond ook al de Britse popzangeres Dua Lipa op Tomorrowland.

De organisatie belooft ‘een oogverblindend spektakel vol special effects’, en nieuwe muziek van haar komende album ‘Smile’. De zangeres zelf heeft naar eigen zeggen ‘altijd al deel willen uitmaken van de fun van Tomorrowland’.

Het digitale festival Tomorrowland Around the World vindt plaats op zaterdag 25 en zondag 26 juli, telkens van 16 uur tot 1 uur. De line-up brengt voorts meer dan zestig artiesten in elektronische dansmuziek samen op acht podia, onder wie Armin van Buuren, David Guetta en Paul Kalkbrenner. Om die aan het werk te zien, betaal je 12,5 euro per dag, of 20 euro voor een weekend.