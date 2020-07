Vermoedelijke daders schietpartij Vorst geven zichzelf aan

In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij op het Orbanplein in Vorst heeft de onderzoeksrechter twee nieuwe verdachten onder aanhoudingsbevel geplaatst. Dat meldt het Brusselse parket.

Het gaat om D.M., geboren in 1998, en J.Y., geboren in 2001. Beiden hadden zich zondagavond aangeboden bij de federale gerechtelijke politie en zijn dinsdag in verdenking gesteld voor moord, moordpoging en mondelinge bedreigingen onder bevel of voorwaarde. Het zou gaan om de personen die de dodelijke schoten hebben gelost. Ze weigeren echter een verklaring af te leggen.

Bij de schietpartij op het Orbanplein in de nacht van 3 op 4 juli kwam een 23-jarige jongeman om het leven, terwijl twee andere mannen, 17 en 19 jaar oud, ernstig gewond raakten. Volgens verschillende media maken de feiten deel uit van een territoriumstrijd tussen twee drugsbendes, maar dat wordt tegengesproken door de familie van het overleden slachtoffer. Die man had weliswaar strafrechtelijke veroordelingen opgelopen voor drugsfeiten, maar had volgens zijn familie de banden met het drugsmilieu verbroken. De drie slachtoffers waren ook ongewapend, zo zegt de familie, wat wordt bevestigd door het Brusselse parket.

Afgelopen woensdag werden al twee twintigers onder aanhoudingsbevel geplaatst omdat ze een rol zouden gespeeld hebben bij de schietpartij. Het gaat om twee jongemannen die geboren zijn in 1998. Eén van hen, Y.B., werd in verdenking gesteld voor moord en moordpoging als medeplichtige, en de tweede, B.H., voor mondelinge bedreigingen. Die laatste is vrijdag door de Brusselse raadkamer vrijgelaten. De voorlopige hechtenis van Y.B. werd met een maand verlengd.