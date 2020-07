Wolven goed voor 13 erkende schadegevallen

Het Agentschap Natuur en Bos heeft in 2019 88 dossiers voor compensatie van wildschade goedgekeurd. Dat is bijna het dubbele van vijf jaar eerder. De wolven in ons land zijn goed voor 13 gevallen.

Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) op een schriftelijke vraag van Steven Coenegrachts (Open Vld). In 2014 ging het nog om 47 dossiers, in 2015 om 55, in 2016 om 51, in 2017 om 61 en in 2018 om 62.

De meeste schadedossiers in 2019 hadden betrekking op watervogels zoals ganzen, eenden en zwanen (41), gevolgd door steenmarters (21), wolven (13), dassen en bevers (elk 5), zangvogels (1) en ‘overig jachtwild’ (1).

Het grootste aantal dossiers situeerde zich in West-Vlaanderen (35), gevolgd door Limburg (23), Oost-Vlaanderen (12), Vlaams-Brabant (11) en Antwerpen (7). In West-Vlaanderen zijn vooral watervogels (32) een probleem, in Limburg is dat het het geval met de wolf (13) en in Vlaams-Brabant met de steenmarter (9).