37 kilo cocaïne gevonden in schip in Gent: huiszoeking in Antwerpen levert grote hoeveelheid cash geld op

Bij een huiszoeking in Antwerpen, die werd uitgevoerd naar aanleiding van de vondst van 37 kilo cocaïne in een schip in de haven van Gent, is maar liefst 1,7 miljoen euro cash geld in beslag genomen. In het appartement werd ook twintig kilo aan goudstaven en een geladen pistool gevonden.

Vorige week controleerde de federale gerechtelijke politie (FGP) van Oost-Vlaanderen in samenwerking met de douane en de scheepvaartpolitie, een schip dat een lading steenkool vervoerde vanuit Colombia naar de Gentse haven (North Sea Port). ‘In het verleden werden er al drugs ontdekt bij dergelijke transporten’, zegt de federale politie.

Het schip had vijf grote ruimen, gevuld met steenkool. ‘Bij het leegmaken van één van de ruimen werd er een zwarte tas aangetroffen met daarin ongeveer 37 kg cocaïne die hermetisch verpakt was. De straatwaarde hiervan bedraagt zo’n 2,6 miljoen euro’, aldus de politie.

Volgens de politie werd aan het schip een wagen met drie mannen onderschept die voorzien waren van het nodige materiaal om toegang te krijgen tot het schip en te zoeken in de kolenlading. Ze hadden helmen en fluohesjes mee met de vermelding ‘North Sea Port’. ‘Het gaat om twee Belgen van 36 en 37 jaar en een 26-jarige Albanees’, klinkt het.

Op bevel van de onderzoeksrechter in Gent volgden er nog bijkomende huiszoekingen, onder meer in Zele en in Antwerpen. In Zele werd een vierde verdachte, een 47-jarige Belg die eigenaar is van de wagen, opgepakt.

Goud en cash

In Antwerpen waren twee Albanezen van 26 en 30 jaar aanwezig in het appartement. ‘Hier werd een geladen pistool, ongeveer 1,7 miljoen euro cash geld en 20 kg in goudstaven gevonden, net als nog ander waardevol materiaal’, stelt de politie.

De onderzoeksrechter in Gent liet de zes verdachten voorleiden en stelde vijf van hen onder aanhoudingsmandaat. De eigenaar van de wagen mocht beschikken. ‘Het onderzoek naar de organisatie achter het transport is lopende. In het belang van het onderzoek kan hierover geen verdere informatie gegeven worden’, besluit de politie.