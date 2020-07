Eerste federale executie in VS in 17 jaar tijd

In de Amerikaanse staat Indiana is dinsdag voor het eerst in zeventien jaar tijd een federale executie uitgevoerd. De uitvoering van de doodstraf kwam er nadat het Hooggerechtshof eerder op de dag daarvoor het licht op groen had gezet.

De doodstraf werd uitgevoerd op Daniel Lewis Lee, een 47-jarige white supremacist, die in 1999 door een federale rechtbank ter dood werd veroordeeld voor de moord op een stel en een meisje van acht jaar. De dodelijk injectie werd toegediend in de inrichting in Terre Haute, meldt NBC News.

Aan de executie is heel wat juridisch getouwtrek voorafgegaan. Een rechtbank in Washington had maandag nog de uitvoering van executies op federaal niveau opgeschort, maar dinsdag oordeelde het Hooggerechtshof dat die executies dan toch mochten hernemen.

Daniel Lewis Lee Foto: AFP

Na een onderbreking van zeventien jaar willen president Donald Trump en het ministerie van Justitie met de hervatting van de doodstraf hun strenge justitiebeleid kracht bijzetten. Naast Daniel Lewis Lee moeten de komende weken nog drie andere ter dood veroordeelde criminelen worden terechtgesteld.

Zeldzaam

Executies op het federale niveau zijn zeldzaam in de VS. Sinds 1963 werden er slechts drie uitgevoerd, in de jaren 2001 tot 2003. In die periode vond onder meer de terechtstelling plaats van Timothy McVeigh, de dader van de bomaanslag van 1995 in Oklahoma City.

Enkele Amerikaanse staten gingen de afgelopen jaren wel door met executies van mensen die in eigen rechtbanken ter dood waren veroordeeld. In ruim twintig Amerikaanse staten is de doodstraf afgeschaft.