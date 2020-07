Klopp heeft uitgesproken mening over vrijspraak Man City: “Geen goede dag voor het voetbal”

Liverpool-coach Jürgen Klopp heeft op zijn persconferentie, een dag voor de verplaatsing van zijn team naar Arsenal, zijn mening gegeven op de uitspraak van het Internationaal Sporttribunaal (TAS). Het TAS gaf Manchester City in beroep gelijk in haar zaak tegen de UEFA. Het team van Kevin De Bruyne vermijdt zo een Europese schorsing van twee seizoenen die de UEFA haar in eerste aanleg had opgelegd.

“Ik ben blij dat Manchester City volgend seizoen aan de Champions League mag deelnemen, want anders zouden ze misschien wel twaalf wedstrijden minder spelen op een seizoen. En dan zouden ze uitgerust de Premier League kunnen afwerken”, begon Klopp nog gekscherend.

Nadien veranderde hij zijn toon echter. “Hij was gisteren geen goede dag voor het voetbal”, zei hij. “Ik wens iedereen het beste, maar ik ben een voorstander van het Financial Fair Play-reglement. Het bestaat om teams en competities te beschermen. Ik wil er zelf niet te veel bij betrokken raken en ik ken de details in de zaak van Manchester City niet, maar ik vind dat we ons aan de regels van de Financial Fair Play moeten houden. Ik hoop ook van harte dat het systeem blijft bestaan. Als we dat niet doen, kunnen de rijkste mensen ter wereld investeren zoveel ze willen en kan je niet meer met ze concurreren.”

De 53-jarige Klopp leidde Liverpool na de gedwongen coronapauze naar een eerste landstitel in dertig jaar. Vorig jaar won hij met de Reds ook al de Champions League. (belga)