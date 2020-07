‘Aan hun lot overgelaten.’ Dat is de titel van een nieuw rapport waarin Artsen Zonder Grenzen (AZG) een beeld schetst van de situatie in de Belgische woonzorgcentra tijdens de coronacrisis. Een beeld dat allesbehalve fraai is, zo blijkt uit meerdere schrijnende getuigenissen in het rapport.

De medische ngo, die tijdens de coronacrisis bijsprong in 135 Belgische woonzorgcentra, komt in het rapport tot een harde conclusie. ‘Uit vrees voor een overrompeling van de ziekenhuizen zoals in Italië ...