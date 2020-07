Twee bekende Antwerpse restaurants hebben de boeken neergelegd als gevolg van de coronacrisis: restaurant Zoen in de Leopold de Waelstraat en het Marokkaanse restaurant Fez in de Kloosterstraat. Veilinghuis Hammertime zoekt een overnemer voor beide zaken en vreest voor nog horecafaillissementen in Antwerpen.