Verenigd Koninkrijk bant Huawei van 5G-netwerk

Het Verenigd Koninkrijk zal de Chinese telecomspeler Huawei uitsluiten van zijn 5G-netwerk. Dat heeft de Britse regering dinsdag aangekondigd.

Premier Boris Johnson heeft besloten dat alle onderdelen van Huawei tegen 2027 moeten weggehaald zijn van het Britse 5G-netwerk. Vanaf eind dit jaar mogen telecomproviders geen nieuwe apparatuur kopen van Huawei.

Eerder besliste het VK al dat Huawei alleen in niet-kritieke delen van het netwerk actief mocht zijn. Maar omdat het door een Amerikaans embargo niet meer aan Amerikaanse componenten kan komen, is die apparatuur volgens Britse veiligheidsdiensten nog minder veilig geworden. Daarnaast speelt ook het groeiende wantrouwen in het VK over China, door de ondoorzichtigheid van de Chinezen in de coronacrisis en de omstreden veiligheidswet voor Hongkong.

Huawei noemt de ‘ontgoochelende’ beslissing ‘slecht nieuws voor iedereen in het Verenigd Koninkrijk met een mobiele telefoon’. Volgens het bedrijf dreigt het land achterop te zullen lopen op de digitale ontwikkeling van andere landen. ‘We blijven er zeker van dat het Amerikaanse embargo de veiligheid van onze producten in het Verenigd Koninkrijk niet zou hebben beïnvloed.’

Dat de onderdelen van Huawei pas in 2027 moeten verwijderd zijn, zal Britse telecomoperatoren als BT, Vodafone en Three tevreden stemmen. Zij waarschuwden voor netwerkpannes als dat te snel moest gebeuren.

Ons land past zijn beleid vooralsnog niet aan. ‘Uit de risicoanalyse die werd gemaakt, blijkt dat we veilig zitten. Er is geen reden om verder te verstrengen’, klinkt het op het kabinet van minister van Telecom Philippe de Backer (Open VLD).