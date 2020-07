Experts bezorgd: ‘Contactonderzoek moet dringend sneller en efficiënter worden’

Dat het gemiddelde aantal besmettingen blijft stijgen, baart ook epidemioloog Pierre Van Damme zorgen. Hij hoopt dat het contactonderzoek verbetert om infectiehaarden beter te kunnen opsporen, zei hij dinsdag in De ochtend op Radio 1.

Het gemiddelde aantal dagelijkse besmettingen steeg dinsdag al voor de zesde dag op rij. Er worden per dag nu al gemiddeld 95,3 besmettingen genoteerd.

‘Experts zijn daar al een paar dagen ongerust over’, zei Van Damme (Universiteit Antwerpen) daarover in De ochtend op Radio 1. ‘Maar ook steeds meer gewone burgers vragen me of dit nu het begin van een tweede golf is. Het virus is niet weg, en de cijfers illustreren dat helaas heel mooi.’

Pierre Van Damme Foto: Jan Van der Perre

Van Damme vermoedt dat die stijging van de besmettingscijfers te verklaren valt door de versoepelingen van 1 juli. ‘Toen werd de bubbel uitgebreid van tien naar vijftien en werd een hele reeks vrijetijdsactiviteiten mogelijk. We willen die versoepelingen zeker niet terugschroeven, maar zouden wel willen verduidelijken of die stijging komt omdat bijvoorbeeld de pretparken toen weer zijn opengegaan. Dat moeten we doen via contactonderzoek. Maar dat onderzoek zou dan wel sneller en efficiënter moeten gebeuren. De databank bevat nog niet alle gegevens die we zouden willen hebben. Bovendien moeten we die gegevens naast elkaar kunnen leggen, om gemeenschappelijke besmettingsbronnen te kunnen aanduiden. We moeten snel hoger schakelen.’

Zelf terugbellen

Van Damme is niet de enige die dinsdag kritiek formuleerde op het contactonderzoek. Ook Karine Moykens, de voorzitter van het Interfederaal Comité Testing & Tracing, zei in De ochtend dat het nog te vaak misloopt. ‘De informatie stroomt niet optimaal door naar de callcenters, daar moet meer snelheid gemaakt worden. We bekijken volop hoe de gegevensstroom vanuit de laboratoria naar Sciensano, en van daaruit naar de callcentra, beter kan’, zei ze. ‘We moeten kijken hoe we beter met Sciensano kunnen samenwerken, daar hebben ze een schat aan informatie.’

Karine Moykens. Foto: GVA

Moykens: ‘Wel staan er twee updates gepland voor de contactopsporing. Vanaf 22 juli zal het mogelijk zijn om terug te bellen naar het callcenter. Dan kunnen burgers het callcentrum zelf contacteren om bijkomende informatie te geven. Eind augustus staat een grote release gepland van een nieuw platform. Er zijn op dit moment te weinig gezondheidsinspecteurs, maar er staan nieuwe aanwervingen op de planning.’

Moeilijk evenwicht

Frank Robben, de top-IT’er van de overheid die het corona-contactonderzoek in ons land uitbouwt, reageerde in De ochtend op alle kritiek. ‘Bij de opstart van de contacttracing moest alles heel snel gaan, waardoor er werd gewerkt op basis van een gegevensbank die er al was. Nu moeten we naar een systeem waarbij data permanent wordt doorgegeven.’

Robben gaf aan dat er vooral vertrouwen moet zijn tussen de contactonderzoeker en de burger. ‘Mensen moeten beseffen waarom het relevant is om informatie te delen’, zei hij. ‘Het is moeilijk om een evenwicht te vinden tussen privacy en dus het vertrouwen van mensen, en het gebruik van de gegevens.’