Evenementensector op de planning van Nationale Veiligheidsraad

In principe zijn alleen nog massa-evenementen en het nachtleven verboden onder de huidige coronaregels. Woensdag staat de volgende vergadering van de Nationale Veiligheidsraad op de planning, waar verdere versoepelingen voor de maatregelen besproken worden.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) liet al weten dat ‘alle soorten evenementen, zowel cultuur als sport, besproken zullen worden’. Ook viroloog Marc Van Ranst liet al weten dat het tijdens de Nationale Veiligheidsraad over grote evenementen zal gaan.

De maximale capaciteit voor samenkomsten staat nu op 200 aanwezigen binnen, en 400 buiten. Vanaf augustus zou dat opgetrokken worden naar 400 aanwezigen binnen en 800 buiten, als de cijfers dat toelaten.

‘De vraag is of er voor heel grote infrastructuur, zoals het Koning Boudewijnstadion, nog een maximum moet worden aangehouden’, zei Jambon eerder al over die aantallen in het VTM Nieuws.

De beslissing over een verplichting van het dragen van een mondmaskers in publieke ruimtes stond normaal ook de planning, maar die viel vorige week al. Het is sinds zaterdag verplicht een mondmasker te dragen in winkels, bioscopen, zalen en musea.

De algemene hygiëneregels blijven gelden, zoals afstand houden en handen wassen.