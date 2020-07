Ambitieuze Greg Van Avermaet mikt in Strade Bianche meteen op winst

Het wielerseizoen herstart voor veel renners op 1 augustus met de Strade Bianche, de Toscaanse klassieker over deels onverharde wegen. Greg Van Avermaet (CCC) zal er ook aan de start staan en wil meteen winnen.

“Ondanks alle wijzigingen in mijn programma door het coronavirus blijven al mijn grote doelen overeind”, legde Van Avermaet uit op de teamwebsite. “Ik focus nog steeds op de klassiekers en de Tour. Ik herstart in de Strade Bianche, een wedstrijd die ik meteen hoop te winnen. Nadien volgen de Gran Trittico Lombardo (3 augustus), Milaan-Turijn (5 augustus) en Milaan-Sanremo (8 augustus). Daarna wordt het leuk opnieuw in eigen land de Ronde van Wallonië (16-19 augustus) te kunnen afwerken. De Bretagne Classic (25 augustus) wordt mijn laatste voorbereidingswedstrijd voor de Tour (29 augustus-20 september). Ik hoop in de Tour mijn beste vormpeil te bereiken. Het wordt vreemd om met zo weinig wedstrijden in de benen aan de Tour te beginnen, maar dat is voor iedereen hetzelfde. Na de Tour gaat mijn aandacht opnieuw naar de klassiekers met Luik-Bastenaken-Luik (4 oktober), Gent-Wevelgem (11 oktober), de Ronde van Vlaanderen (18 oktober) en Parijs-Roubaix (25 oktober). Het maakt mij niet uit op welk tijdstip in het jaar we de klassiekers rijden, ik zal altijd even hongerig zijn.”

Intussen gaf ook kopman Ilnur Zakarin inzage in zijn programma. De spichtige Rus start zowel in de Tour als de Ronde van Spanje met het oog op ritwinst. Matteo Trentin werkt nagenoeg hetzelfde programma af als Van Avermaet. Ook hij rijdt de Ronde van Wallonië en de Bretagne Classic als aanloop naar de Tour. Alessandro De Marchi gaat dan weer voor de ongewone dubbel Tour-Giro.

Serge Pauwels hervat in de Tour de l’Ain en rijdt bijna aansluitend de Dauphiné Libéré. De Antwerpenaar maakt deel uit van de ‘long list’ van veertien renners voor de Ronde van Frankrijk.

(belga)