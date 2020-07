Zwarte modellen eindelijk eens in de meerderheid bij Dior

Zwarte modellen zijn schromelijk ondervertegenwoordigd op defilés en in modecampagnes. Dior-ontwerper Kim Jones is en inhaalbeweging gestart. Voor zijn alternatief defilé op de Parijse mannenmodeweek castte hij alleen zwarte modellen.

Modehuizen spraken dan wel digitaal massaal hun steun uit voor de Black Lives Matter-beweging, maar kritische geesten wezen er meteen op dat ze geen woorden, maar daden willen zien. Diversiteit in de modewereld is al langer een probleem. Er zijn amper gekleurde topontwerpers, en ook op de catwalk en in de fotostudio zijn gekleurde en al zeker zwarte modellen ondervertegenwoordigd.

Dat werd nog maar eens pijnlijk duidelijk bij de voorstelling van de couturecollectie van het Franse modehuis Dior. De Italiaanse regisseur Matteo Garrone maakte een prachtige kortfilm, maar het gebrek aan gekleurde modellen is opvallend. Een week later presenteert Kim Jones, ontwerper voor de mannenmodelijn van Dior, zijn nieuwste collectie met een video met alleen maar zwarte modellen.

Geen beredeneerde zet om criticasters de mond te snoeren, benadrukt Jones aan The Guardian. De collectie in samenwerking met de Ghanese schilder Amoako Boafo werd al in december in gang gezet. Boafo schildert voor zijn portretserie ‘Black Diaspora’ alleen zwarte personen, en die portretten vertaalde Jones naar prints. Het was dus een logische keuze om de kleding te laten presenteren door zwarte modellen, klinkt het.