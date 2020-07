Nieuwe aflevering ‘F.C. De Kampioenen’ als eerbetoon aan Johny Voners

Als eerbetoon aan de overleden Johny Voners komt er een extra lange nieuwe kerstaflevering van F.C. De Kampioenen. Of dat het startschot is voor meer nieuwe afleveringen van de erg populaire reeks, waarop enkele acteurs al gezinspeeld hebben, is nog niet beslist. Dat meldt de VRT.

Het idee voor de kerstaflevering komt van de acteurs zelf, klinkt het bij de VRT. Ze wordt een eerbetoon aan de midden maart aan kanker overleden Johny Voners (74). Hij speelde in de reeks de rol van Xavier Waterslaeghers, de doelman van de ploeg en echtgenoot van Carmen (gespeeld door Loes Van den Heuvel).

Of er naast de kerstspecial nog nieuwe afleveringen van de reeks komen, daar zijn volgens de VRT nog geen knopen over doorgehakt. Het heeft er nochtans alle schijn van. Zaterdag had acteur Jaak Van Assche (79) – die antiquair Fernand Costermans speelt – zich laten ontvallen dat er bij de VRT een plan klaarligt ter goedkeuring. ‘Het is niet zo dat als wij het licht op groen zetten, de VRT zomaar mee in het diepe springt. De openbare omroep levert de centen en de faciliteiten, en heeft dus een cruciale stem’, zegt hij.

Ook collega-Kampioen Herman Verbruggen – Marc Vertongen in de reeks – laat uitschijnen dat er iets op til is: ‘Ik mag nog niets zeggen, maar De Kampioenen zijn nog niet verdwenen, als u dat kan geruststellen.’ Of hij het dan over de kerstspecial had of over eventuele nieuwe afleveringen, is nog afwachten.