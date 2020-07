Paniek in NHL: maar liefst 43 spelers testen positief op corona tijdens voorbereiding

Een totaal van 43 NHL-spelers heeft de voorbije weken positief getest op het coronavirus. Dat maakte de professionele ijshockeycompetitie zelf bekend. Het seizoen in de NHL moet hernemen op 1 augustus.

Tijdens ‘fase 2’ van de voorbereiding op het nieuwe seizoen, waarbij spelers fitnesstraining op de club konden doen, noteerde de NHL 30 positieve tests. Daar kwamen nog eens 13 positieve tests bij van spelers, die zich niet bij hun club voorbereidden. De NHL nam in totaal 4.934 tests af bij meer dan 600 spelers in een periode van vijf weken. Namen van besmette spelers werden niet bekendgemaakt. De betrokken spelers bevinden zich momenteel al in isolatie.

Maandag begon ‘fase 3’ van de voorbereiding, waarbij de spelers de groepstrainingen mochten hervatten.

De 24 NHL-teams reizen op 26 juli af naar de twee Canadese steden die werden aangeduid als locatie voor de nog te spelen wedstrijden: Toronto voor de Eastern Conference en Edmonton, dat in oktober ook de Stanley Cup ontvangt, voor de Western Conference. Elk team heeft het recht 52 personen, onder wie maximum 31 spelers, toe te laten in zijn “veiligheidszone”. Elk van hen ondergaat elke dag een coronatest. (belga)