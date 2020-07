Zwaarbewolkt en perioden van regen of buien

Zwaarbewolkt weer met perioden van regen of buien krijgen we dinsdag, met op het einde van de dag wel opklaringen in het westen. De maxima schommelen tussen 16 graden in de Hoge Venen en 21 graden in de Gaume. Dat meldt het KMI.

In de nacht van dinsdag op woensdag is het wisselend tot zwaarbewolkt met plaatselijk nog wat regen of enkele buien. Plaatselijk zijn mistbanken mogelijk. De minima liggen tussen 9 en 14 graden.

Ook woensdag krijgen we wisselend tot soms zwaarbewolkt weer, met enkele buien. Het blijft met maxima tussen 14 en 19 graden vrij koel voor deze tijd van het jaar.

En donderdag wordt ook al een grijze dag met regen en buien, bij maxima aan de frisse kant - opnieuw tussen 14 en 19 graden. Vanaf vrijdag lijkt het weer beter te worden, met gedeeltelijk bewolkt weer en op de meeste plaatsen droog. Het wordt ook iets zachter, met maxima tussen 17 en 22 graden.

Het weekend start met meer zon, en het blijft droog, bij maxima tussen 20 en 25 graden. Koelere zeelucht zou ons op zondag kunnen bereiken, met als gevolg iets meer wolkenvelden en wat lagere maxima.