‘Vierde van startende zelfstandigen vreest voor voortbestaan’

Bijna een vierde van de pas gestarte zelfstandigen (39 procent) zegt dat het voortbestaan van hun bedrijf in gevaar is door de coronacrisis. Dat blijkt uit een bevraging van hr-dienstverlener Acerta bij 1.023 zelfstandigen die hun zaak zes maanden tot anderhalf jaar geleden begonnen.

Op de vraag ‘Is het voortbestaan van jouw bedrijf in gevaar vanwege het coronavirus?’ antwoordde net geen tiende (9,8 procent) dat dat ‘in zeer hoge mate’ het geval is. Bijna evenveel (9,1 procent) beginnende zelfstandigen ziet hun activiteiten ‘in hoge mate’ bedreigd en een vijfde (19,9 procent) ‘in redelijke mate’. Zes op de tien starters vrezen ‘niet echt’ (36,8 procent) of zelfs ‘helemaal niet’ (24,4 procent) voor hun voortbestaan.

Zowat evenveel pas gestarte zelfstandigen (62,7 procent) geven dan ook aan over een voldoende grote financiële buffer te beschikken om de coronacrisis het hoofd te bieden. Overigens keerde een deel van de zelfstandigen in hoofdberoep zichzelf geen loon uit: in maart ging het om 27 procent en in april om 29,7 procent. Voor 37,4 procent was de coronacrisis geen reden om het eigen loon aan te passen, terwijl anderen het met iets minder loon deden in maart (32 procent) en april (35 procent).

Uit de startersbarometer komt ook nog naar voren dat de steunmaatregelen wegens de coronapandemie hun vruchten hebben afgeworpen. Zo zegt ruim een vijfde (21,1 procent) van de zelfstandigen dat hij of zij failliet gegaan zou zijn zonder die maatregelen.

Voorts blijkt dat bijna zes op de tien (58,5 procent) nog steeds tevreden is dat ze zelfstandige zijn geworden. Voor de coronacrisis lag dat cijfer wel nog veel hoger, op 88 procent. De stress bij beginnende zelfstandigen piekt dan ook: nu heeft 72 procent er last van, tegenover 52 procent voor de crisis.