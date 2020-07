PS wil deze week stemming over abortuswet

De PS wil dat de plenaire Kamer donderdag stemt over de nieuwe abortuswet. Dat zei voorzitter Paul Magnette maandag na afloop van het partijbureau van de Franstalige socialisten. ‘Het recht van vrouwen om zelf over hun lichaam te beslissen, mag geen voorwerp zijn van een koehandel’, aldus de PS-voorzitter.

De partij herhaalt dat het debat al tijdens de vorige legislatuur van start is gegaan, dat een twintigtal experten de revue is gepasseerd, dat er al tweemaal is gestemd in de bevoegde commissie en dat de Raad van State al driemaal een advies heeft uitgebracht. Volgens Magnette vormde de laatste keer dat zo’n advies werd gevraagd, zelfs een ‘gevaarlijk precedent voor de werken van onze instellingen en de democratie.’

Voor Magnette is de tijd aangebroken om een politieke keuze te maken. ‘Het gaat om een essentiële stap vooruit voor vrouwen. We moeten de parlementsleden nu laten beslissen.’ De PS vraagt daarom een stemming deze week.

Later op maandag lanceerde ook Ecolo een nieuwe oproep om tot stemmen over te gaan. De Franstalige groenen pikken het niet dat de tekst het onderwerp van ‘politiek gemarchandeer’ vormt die volgens hen neerkomt op ‘een instrumentalisering van vrouwenrechten’.

CD&V en N-VA hebben het dossier echter tot een regeringszaak opgetild. N-VA-voorzitter De Wever schakelde afgelopen weekend zelfs een versnelling hoger en maakte er een breekpunt van voor de regeringsvorming. Daarin zoeken coalitiepartners MR, Open VLD en CD&V naar een federale meerderheid met N-VA, SP.A en CDH. Maar dat wordt volgens De Wever onmogelijk als die nieuwe abortuswet er komt.

Zowel MR als Open VLD stelden echter dat ze niet inbinden op de vrijheid die ze hun parlementsleden in ethische kwesties laten. Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert gaf maandagochtend nog aan dat de Kamerleden van de partij vrij zijn om te stemmen indien er tegen donderdag geen oplossing wordt gevonden. Naar zo’n oplossing wordt achter de schermen nog steeds gezocht.

In de aanloop naar een eventuele stemming moeten nog een aantal etappes doorlopen worden. Het wetsvoorstel staat nog niet op de agenda van de plenaire zitting. Woensdag moet de conferentie van voorzitters het daarover eens worden. Is er geen consensus, dan zou de PS woensdag een motie moeten indienen met het verzoek om het voorstel op de agenda te plaatsen. Die motie moet met een meerderheid worden aangenomen.

De tegenstanders zouden opnieuw een verwijzing naar de Raad van State kunnen vragen, maar een vierde verwijzing zou neerkomen op het misbruik van de instelling. Een andere mogelijkheid: de stemming van een amendement op het wetsvoorstel. Het reglement van de Kamer voorziet in dat geval dat de finale stemming pas op de volgende zitting kan plaatsvinden. Zo zou het dossier over het zomerreces getild kunnen worden.